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КХЛ

Сегодня, 00:27

Федоров доволен игрой ЦСКА в победном матче с «Торпедо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад тому, как среагировали игрока на поражение от СКА. Мы не стали сильно журить ребят после той игры. Жизнь продолжается. Все складывается из деталей, которые мы ребятам объяснили, и они провели неплохую игру сегодня. Нечасто встречаемся с таким интересным соперником, как «Торпедо». Хозяева здорово играли с шайбой и владели преимуществом в первом периоде. Попросили своих игроков сыграть от обороны, сдержать напор. Поздравляю команду с победой.

Рад, что мы с Игорем Ларионовым возглавили клубы КХЛ и зашли в эту тяжелую профессию главного тренера. Я учился играть на примере величайшего хоккеиста Игоря Ларионова. Большое ему за это спасибо. Много чувств, но об этом позже», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 33 матчах. «Торпедо» с 44 очками после 34 игр опустилось на четвертую строчку.

Источник: КХЛ
Сергей Федоров
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
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