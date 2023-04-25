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Сегодня, 22:28

Федоров — об игре своих хоккеистов: «Хвалить никого не буду, Полтап — молодец»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды в пятом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2). Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА.

«Начало было неплохое для нашей команды. Мы дали себе шанс на результат, но не хватило одного гола в большинстве. Вообще лишний гол не помешал бы. Наша игра в большинстве объясняется тем как «Ак Барс» активно сыграл. Но это финал и разные есть нюансы, которые ребята знают. Сегодня откровенно говоря не все получилось

В ответ пропустили ненужный гол, но так бывает. Это напряженный хоккей, это финал. Попереживаем немного и будем готовиться дальше. То что мы увидели сегодня, полностью соответствует финалу. Это было жестко, но в пределах правил. Мы были готовы к этому, в первые 10 минут «Ак Барс» показал как они хотели бы играть. Мамин хорошо сыграл сегодня. Хвалить никого не буду, но все все видели. Полтпап — молодец, забил хороший гол», — сказал Федоров.

Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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