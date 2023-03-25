Федоров о поражении от «Локомотива»: «Не вижу проблем по нашей игре»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«После двух периодов давление скапливалось на площадке. Игра шла до гола. К сожалению, не мы, а нам забили. Тем моменты, которые мы создали, можно назвать качественными. Также у нас было большинство. Не вижу проблем по нашей игре. Мы очень хотели сегодня победить. Играли правильно, хороший матч с нашей стороны, парни — молодцы, старались, делали правильные вещи. Однако соперник тоже не дремал. Это плей-офф, это отличная пара для решительных действий. В следующем матче мы будем более решительно действовать. Как говорил мой наставник, учитель и просто хороший человек: на выезд свой дворец и свою коробку не возьмешь, нужно и на выезде выигрывать. Нормально, что мы ждали ошибки соперника. Это психология. Это присуще команде, которая очень хочет победить. Мы подумаем и переспим с мыслями. Невысокие скорости? За соперника не буду отвечать, может, они осторожничали. Мы же очень хотели забить в первом периоде. Не скажу, что скорости были такие как в Ярославле, они были поменьше. Но я считаю, что мы играли в агрессивный хоккей, особенно в первом периоде. У нас были хорошие смены. Соперник также делал правильные ходы», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.