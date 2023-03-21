Федоров о поражении от «Локомотива»: «Некоторые вещи от наших игроков, не соответствовали накалу борьбы»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о поражении от «Локомотива» (2:6) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Чуть получше было начало с нашей стороны, тем не менее со стандарта получили гол. Не скажу, что после этого у нас многое не получалось, но не разобрались с шайбой в паре моментов, и, конечно, нас подвели удаления, хотя мы неплохо играем в этом сегменте. «Локомотив» был заряжен, а у нас не получилось выдать ту энергию, которая нам помогла бы соперничать в течение 60 минут. Думаю, что сегодняшняя игра преподала нам хороший урок.

В плей-офф нельзя расслабляться. Нельзя играть вполсилы, хотя я не думаю, что мы играли вполсилы, но некоторые вещи, которые мы увидели от наших игроков, не соответствовали накалу борьбы. А с учетом того, что соперник проиграл две игры, третья игра является важной для обеих команд. Но сегодня игра была лучше со стороны «Локомотива». Разберем определенные вещи, которые нам нехарактерны, и постараемся в следующий раз показать ту игру, которая приносит нам результат на выезде», — цитирует Федорова «Чемпионат».

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.