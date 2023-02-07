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КХЛ

Сегодня, 21:47

Федоров о поражении от «Салавата»: «Мы провели неплохую игру, а концовку отнесем к несчастному случаю»

Федоров прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, мы тоже провели неплохую игру. Может, вкатывались первый период, но во втором и третьем у нас были очень хорошие возможности забить, сравнять и выйти вперед. Не забили в большинстве, а в конце — все сами видели, отнесем это к несчастному случаю — к сожалению, шайба подпрыгнула неудачно для нас. В принципе, я доволен своими ребятами, как они среагировали на первую выездную игру», — цитирует Федорова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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