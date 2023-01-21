Сергей Федоров о матче с «Динамо»: «Всегда интересные игры между нашими клубами»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2 Б).

— Всегда интересные игры между нашими клубами. Сегодня удалось забить первыми, но пропустили пару контратак. Вратарь держал нас в игре. В третьем периоде немного открыто сыграли в плане обороны. Мы предупреждали ребят, что «Динамо» команда системная, с быстрым переключением в атаку, поэтому надо было аккуратнее идти в давление.

Моменты были в обеих команд, жаль, что не забили, когда играли в формате четыре на три. Но и другая команда не сидит на месте, защищается, контратакует. У них было тоже пару моментов.

Про буллиты говорить сложно, это часть игры, в общем-то вратари оказались на высоте.

— За последний месяц сыграли с «Динамо» три матча и все игры завершились с разницей в одну шайбу и это были довольно похожие матчи. Можете сказать, что делает «Динамо», что доставляет такие весомые трудности команде «СКА?

— Первое — боевой настрой.

Также, скорость движения шайбы. На такой площадке, как здесь достаточно острый хоккей, шайба все время идет вперед. Зазеваешься в атаке и не догонишь контратаку никогда. В плане переключения от обороны в атаку «Динамо» очень хорошо играет. Как я сказал, мы предупреждали ребят, но были моменты, когда мы заигрывались в атаке. Но при все при этом создавали острые моменты. Наши нападающие оказывались на одной линии. Не было глубины, чтобы в случае отскока доиграть момент. Несколько раз наши защитники, не увидев нашего нападающего, закрывали зону и опять пару острых моментов случилось в третьем периоде.

В целом наша команда готова к такой быстрой игре, но есть индивидуальные игроки, которым нужно намного лучше играть. Если они входят в топ-6, то должны давать результат. Мы над этим работаем, общаемся, ищем хорошие сочетания, чтобы нас не одно, а два-три звена давало результат.