Сергей Федоров: «Когда кажется, надо креститься. Пропускать первыми — не совсем хорошая тенденция»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6).

— Наш первый период сегодня сложно назвать игрой. Начало не получилось, все валилось из рук. Не было концентрации, пропустили необязательные голы. Причины найдем, разберем. Думаю, это был хороший тест для нас. Игра не задалась — это станет уроком, мы обязаны сделать определенные выводы. Чуть-чуть попереживаем, а завтра — другой день, будем настраиваться на следующую игру. Соперника с победой, СКА — быстрая мобильная команда, другого мы от нее не ожидали. Парни прекрасно понимают, что интенсивность игры должна быть гораздо выше, особенно против такого соперника, как СКА.

— Насколько спутала ваши планы шайба в первой же смене после первого же броска?

— У нашей команды есть опыт, который позволяет забывать такие голы и ошибки. У нас опытная команда с характером, но как бы банально это ни звучало, сегодня был не наш первый период.

— Наверняка вы разбирали последние игры СКА — у соперника было 5 поражений на выезде подряд. Насколько сегодня на лед вышла другая команда?

— Сегодня вышла та команда, которую мы всегда знали, которая против нас всегда именно так и играла. Мы не смотрели, сколько и какие там поражения, готовились в штатном режиме и понимали, какой сегодня будет матч. Наши ожидания подтвердились, но, к сожалению, не удалось начать матч с должной концентрацией. После четырех голов было сложно что-то сделать, но считаю, что во втором периоде ребятам удалось проявить характер и найти опорные точки игры, показать определенное мастерство. Наши два гола стали хорошим подспорьем, чтобы попробовать продолжить так играть. Создали много моментов, не забили в большинстве. 5:3 — это совсем другой счет. За 7 секунд до перерыва Сергей Плотников выбегал, нанес хороший бросок — вратарь здорово сыграл. Могло быть 5:4, и третий период обещал бы быть гораздо интереснее, но, к сожалению, эти два гола не были забиты. Никакие матчи нельзя так начинать и давать такое преимущество такому хорошему сопернику.

— Пять матчей вы пропускаете первыми. Со стороны кажется, что в команде что-то неспокойно.

— Когда кажется, надо креститься. Пропускать первыми — не совсем хорошая тенденция. Могу прокомментировать так: середина сезона близко, но впереди у нас еще очень много хороших матчей, в этом я не сомневаюсь. У нас хороший крепкий коллектив. А то, о чем вы спрашиваете, — это технические моменты, они и не должны быть понятны широкому кругу. То, как мы работаем и что делаем — это наши решения и выводы. У нас все спокойно.