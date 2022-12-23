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23 декабря, 23:00

Сергей Федоров рассказал о последних изменениях в составе ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о последних изменениях в составе команды.

— Владимир Брюквин уже дебютировал, переход Кристиана Яроша также был объявлен официально. Чем они усилят команду?

— Владимир сыграл достаточно хорошо эти две игры. Адаптация все равно будет продолжаться. Вписался или нет — время покажет, но мы приобрели хорошего форварда, который может завершать атаки — это точно. Его самоотдача это подтверждает. На счет Кристиана — случилось это все сегодня днем, понимаю, что это высокий праворукий защитник, достаточно мобильный. Играл определенное время в НХЛ. Когда мы играли против «Авангарда», он действовал уверенно, хорошо катался. В обороне всегда требуется свежая кровь. Надеюсь, что с его приходом мы будем чуть стабильнее и в большинстве сделаем определенные шаги.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_fedorov_ya_skazal_rebyatam_chto_sdelali_mnogo_khoroshikh_veshchey/
Владимир Брюквин
Сергей Федоров
ХК ЦСКА (Москва)
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