Сергей Федоров рассказал о последних изменениях в составе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о последних изменениях в составе команды.

— Владимир Брюквин уже дебютировал, переход Кристиана Яроша также был объявлен официально. Чем они усилят команду?

— Владимир сыграл достаточно хорошо эти две игры. Адаптация все равно будет продолжаться. Вписался или нет — время покажет, но мы приобрели хорошего форварда, который может завершать атаки — это точно. Его самоотдача это подтверждает. На счет Кристиана — случилось это все сегодня днем, понимаю, что это высокий праворукий защитник, достаточно мобильный. Играл определенное время в НХЛ. Когда мы играли против «Авангарда», он действовал уверенно, хорошо катался. В обороне всегда требуется свежая кровь. Надеюсь, что с его приходом мы будем чуть стабильнее и в большинстве сделаем определенные шаги.