Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

28 сентября, 23:39

Федоров — о плохой игре ЦСКА: «Говорили о характере, спортивной злости. Хватит кувыркаться, пора играть»

Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победного матча против «Сочи» (7:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ рассказал о собрании с игроками после серии неудачных матчей в начале сезона.

— В СМИ распространяется информация о том, что вчера у команды было собрание, и разговор был на повышенных тонах. Что это был за диалог?

— Это было запланированное собрание. Были озвучены моменты, где мы неправильно играем, не выполняем свои прямые обязанности. И, конечно, мы говорили много о характере, о спортивной злости, о том что ЦСКА — великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть.

— Окулов забил сегодня первую шайбу в этом сезоне. Что можете сказать про его настрой?

— Рад за Костю, молодец. Настрой всегда был, но многое не получалось. Причины мы обсуждали, волновались за ситуацию, но мы знали, что мастерство и характер никуда не делись из нашего коллектива. Но, тем не менее, такая у нас работа — и у ребят, и у тренерского штаба. Отдались процессу, сыграли на команду. Как только мы играем на команду, все остальное прикладывается.

(Анна Бирюкова)

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Дюамель обвинила российских фигуристов в употреблении похожего на смолу вещества
Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полтапов — о голе Третьяку: «Сделал, как учил Попов — увидел дырку, бросай»