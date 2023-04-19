Федоров — о травмированных игроках ЦСКА: «Мамин восстанавливается, Светлаков скоро выйдет на лед»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:0) рассказал о состоянии своих хоккеистов.

«Мамин восстанавливается, есть положительная динамика по нему, Светлаков тоже скоро должен выйти на лед. Дальше все все и так видели. Пятиминутное удаление, была очень опасная игра против Сергея Плотникова… Семену Панкратов опытный игрок, прошел в прошлом году все этапы с нами, показал достойную игру. Мы всегда знали и надеялись на него, но вышло так что только в прошлой игре он полностью сыграл. Оказался в нужное время в нужном месте

С вратарями с моей стороны нет индивидуальных бесед, у них есть тренер по вратарям. Это такой специфический момент, у нас есть специалист, он поработал с Адамом. Адам в своей тарелке и продолжает играть за нас хорошо», — сказал Федоров.

В первом матче ЦСКА уступил «Ак Барсу» 1:4. Счет в серии стал 1-1.