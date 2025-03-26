Главный тренер ЦСКА Воробьев остался недоволен результативностью нападающих на старте плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев объяснил поражение команды от минского «Динамо» в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Минске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Удалось нам очень хорошее начало, две шайбы забили, потом сделали свои ошибки: не вывели шайбу, удалились в зоне атаки. Это завело соперника, давая ему дополнительную энергию. На второй период у нас был совсем другой план. Готовимся к следующей игре. Доволен ли я результативностью своих нападающих? Нет, не доволен», — приводит пресс-служба московского клуба слова Воробьева.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.