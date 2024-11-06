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6 ноября, 23:04

Кудашов — о результативности Комтуа: «Он далек от своего идеала»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о результативности канадского форварда Максима Комтуа.

— В первый месяц чемпионата Комтуа подвергался огромному количеству критики. Такие ассисты на Рашевского второй матч подряд это то, что вы хотели видеть от него с самого начала?

— Его результативность — неотъемлемая часть. Ему нужно много над чем поработать. Улучшения, конечно, есть, но он далек от идеала.

В сезоне-2024/25 нападающий набрал 9 (4+5) очков в 17 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

(Федор Носов)

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Максим Комтуа

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