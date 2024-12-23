Кудашов — о выборе вратаря на матч с «Ак Барсом»: «Подъяпольский был готов сыграть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал выбор стартового голкипера на матч против «Ак Барса» (5:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Подъяпольский будет готов сыграть в следующем матче?

— Он и сегодня готов был сыграть. У нас есть план. Возможно, он будет играть.

— А почему сегодня его не поставили?

— Моторыгин должен был играть.

«Динамо» набрало 49 очков в 38 матчах и занимает четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 25 декабря бело-голубые на выезде сыграют против «Витязя».