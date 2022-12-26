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КХЛ

26 декабря, 22:50

Кудашов о победе над ЦСКА: «Шайб маловато, создали больше. Надо было больше забивать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

— Хорошая игра получилась. Думаю, что зрителям она понравилась, и моментов много было. Шайб маловато, создали больше. Надо было больше забивать. Понравилось, как играли и в атаке, и в обороне. Самоотверженность и самоотдача были на высшем уровне.

— Образцово-показательная игра в обороне, всего две минуты штрафа в матче против ЦСКА, даже фолить не надо было, все и так шло хорошо?

— ЦСКА хорошо играли. Быстро и агрессивно, надо отдать должное, что не цепляли, не фолили и держали себя руках.

— В третьем периоде вы попросили команду не откатываться. Это чисто психологическая история или ЦСКА своей активностью заставили?

— Мы в третьем периоде, наверное, создали больше моментов, чем в первые два.

— Именно на первых минутах...

— В хоккее разные тактические варианты есть. Когда ты знаешь, что делает соперник, когда второй выигрывает, соответственно, что он будет делать?

— Им надо было отыгрываться. Они лезли вперед.

— На этом и надо было сыграть.

— Что говорите игрокам в раздевалке, когда все хорошо складывается для команды, но при этом присутствует внутренняя осторожность?

— Дальше будет совершенно другая игра. В хоккее не бывает, что ты все 60 минут доминируешь, я имею в виду нашу лигу, где не сильно команды различаются по уровню. Эпизодически команда играет то в обороне, то в атаке. Нужно быть готовым к тому, что ЦСКА не будет играть постоянно в обороне и будет добавлять.

— Можете сказать, что ваша команда сыграла в духе правильного ЦСКА, ничего не дав сопернику сделать в нападении?

— Мы, наоборот, старались сыграть в атаке, здесь уместна поговорка: «Лучшая защита — нападение». Старались контролировать шайбу, старались играть в атаке.

Источник: https://dynamo.ru/news/229868-aleksey_kudashov____v__tret_em_periode_sozdali_bol_she_momentov__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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