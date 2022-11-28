Кудашов: «Есть ситуации, которые нужно пройти. Быстрее бы все это закончилось»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился эмоциями после поражения от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:6.

— Результат, который нас не устраивает. Игру можно разделить до того момента, когда не засчитали гол, до него все было нормально, после него все повалилось, как снежный ком. Из положительного можно выделить то, что последние игры дали посмотреть на игроков с другой стороны, в сложной ситуации. Определить, кто из них на что способен в сложной ситуации.

— Что происходит с меньшинством? Пропущено семь шайб в матчах с Минском в данном формате.

— Похвалим Минск. Играли здорово. Есть моменты, которые мы пытаемся исправить. Меняем сочетания нападающих, защитников, но пока не все получается. Это проблема поправима.

— Почему нет улучшения в статистике блокированных бросков?

— Пока не готов сказать, не видел статистики блокированных бросков. Не всегда была возможность блокировать их. Те шайбы, которые были заброшены просто мимо блока, шли. Тут нельзя никого винить. Не могу голословно утверждать, нужно посмотреть моменты, была или не было возможность для блокировки.

— Перестало работать большинство, насколько видите проблемы в большом количестве травм и болезней у игроков?

— Есть ситуации, которые нужно пройти. Здесь нет ничего особенного. Несколько раз в год такие ситуации случаются, они достаточно стандартны. Быстрее бы все это закончилось.

— Насколько можно сказать, что новобранец минского «Динамо» Артем Демков сыграл ключевую роль в сегодняшней игре?

— Боюсь вас расстроить, но я даже не знаю, какой у него номер.