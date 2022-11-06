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КХЛ

Сегодня, 15:50

Кудашов: «Нужно отдать должное «Адмиралу». Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).

— В первую очередь хочу отметить атмосферу, которая сегодня была. Аншлаг — это отлично. Здорово болели, молодцы. Динамовские фанаты приехали. Спасибо им большое! По игре — плохо начали. Два гола — следствие удалений. Нужно отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся. Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты. Старались спасти игру, одну шайбу отыграли и больше ничего не смогли.

— Почему нашли противоядие достаточно простой игре «Адмирала» только на последних минутах матча?

— Если бы так легко было — начертил и все пошло. Пробиться тяжело, когда пять человек плотно играют в средней зоне и у своих ворот, поэтому не все у нас получилось.

Источник: https://dynamo.ru/news/229777-aleksey_kudashov____dva_gola______sledstvie_udaleniy__
Алексей Кудашов
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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