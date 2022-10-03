Кудашов: «В НХЛ наверняка тоже не счастливы играть два дня подряд»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

— Сложная, тяжелая и опасная игра. Несмотря на то, что весь матч владели преимуществом, соперник опасно контратаковал. Нашли в себе силы, хотя играли второй день подряд. Показали хорошее движение и продемонстрировали самоотдачу. Свежести не хватило в завершении, в первом и во втором периоде была масса моментов. С другой стороны, сюжет был интересный.

— Джордан Уил сегодня провел хорошую игру. В Северной Америке спаренные матчи — это обыденность. Как думаете, повлиял ли этот факт?

— У нас в молодежке играют два дня подряд. Все ребята прошли через спаренные игры. Если хорошо сыграл, значит привык.

— В КХЛ мало игр по два дня подряд. Как вы лично относитесь к такой практике?

— Мы вчера дома играли, а сегодня на выезде. Нам повезло, что мы практически в одном городе. Я не думаю, что это хорошо. В НХЛ наверняка тоже не счастливы играть два дня подряд. Не успеваешь восстановиться. Все хотят выиграть и понимают, что днем ранее затратили много сил. Думаю, что через день играть лучше.

— После травмы Ивана Игумнова начинается длинная поездка. Будете дополнительно кого-то вызывать из команд системы?

— Главное, что все хоккеисты играют. Мы можем в любой момент вызвать любого игрока. Но думаю, что мы поедем теми, кто есть.