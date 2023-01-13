Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

13 января, 23:01

Кудашов: «Желание иногда перехлестывает, ребята быстрее хотят завершить атаку броском или забить»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

— Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?

— Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Она строится также на забитых и пропущенных голов. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца, — приводит пресс-служба московского клуба слова Алексея Кудашова.

— Нет ли ощущения, что слишком хотят?

— Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Запада, набрав 64 очка в 50 матчах. СКА лидирует с 82 очками в 51 игре.

15 января команда Кудашова встретится с «Локомотивом», а клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром»

Источник: https://dynamo.ru/news/229903-aleksey_kudashov____jelanie_inogda_perehlestyivaet__
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Разин: «Такие поражения переживаются легче»

Департамент судейства разъяснил отмену гола московской команды в матче СКА — «Динамо»