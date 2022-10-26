Кудашов: «Оставалось 5 минут до конца — нам в защите что ли стоять? Побежали отыгрываться, поэтому пропустили на контратаках»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (0:3).

— В первую очередь хочу отметить атмосферу на стадионе — полная арена, болеют хорошо. Наши болельщики были — молодцы. Думаю, хоккей всем понравился. Моментов масса была, вратари играли. Первый гол пропустили со вбрасывания — он был определяющим. Потом побежали отыгрываться и пропустили две контратаки.

— Показалось, что в первом периоде «Динамо» полностью прочитало игру «Торпедо» и было готово ко всем уловкам — долго разбирали соперника?

— Мы всегда отталкиваемся от своей игры, но учитываем особенности той команды, против которой играем. Да, были моменты, на которые обращали внимание. Разбирали недолго — на предыгровом собрании.

— Во втором периоде много бросали от синей линии. Попытались что-то изменить в тактике?

— Нет, просто у защитников была шайба и они доставляли ее до ворот. Тут ничего особенного нет.

— Показалось, что большое удаление не выбило команду из колеи. Что случилось на 55-й минуте?

— Я же сказал — побежали отыгрываться. Оставалось 5 минут до конца игры — нам в защите что ли стоять? Побежали всеми силами, защитники подключались, поэтому пропустили на контратаках.