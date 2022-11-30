Кудашов: «Было у нас накануне несколько собраний, которые бывают в подобных ситуациях. И игроки, и мы сами хотим исправиться»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 ОТ).

— Если сравнивать сегодняшнюю и прошлую игру, то это небо и земля, конечно. Сыграли хорошо, за исключением реализации моментов. При таком количестве нужно забивать. Ситуация давит, торопятся, нервничают. Эту удачу надо заработать, заслужить, перетерпеть. Радует качество игры, оно улучшается.

— Повели во втором периоде, имели столько моментов, но не забили, а «Витязь» из ничего забросил свою шайбу. Не показалось, что чуть-чуть упустили нить игры, занервничали?

— Да, возможно и так. Не бывает, чтобы все игры были на одной волне, чтобы вообще не отдавать преимущество. Любой гол, скажем так, прибивает. С другой стороны, я видел лавку, все были спокойны. Ребята знали, что они будут продолжать работать в том направлении, о котором мы с ними разговаривали.

— Зная нелюбовь «Динамо» к буллитам, не было ли желания в овертайме заменить вратаря на четвертого полевого игрока?

— У нас сейчас немного другая ситуация с буллитами. Мы тренируем их и спокойно бы к этому отнеслись.

— После неудачной игры в меньшинстве против «Динамо» из Минска — сегодня идеально сыграли. Что удалось подкрутить за эти 48 часов?

— Каждое неравенство разбирается, анализируется и меняется что-то. На самом деле, эти две игры были особенными. За минувшие 30 матчей мы пропустили 10 шайб в меньшинстве, а за последние две игры — 7. Сами понимаете, что цифры немного несопоставимы. Какие-то детали и мелочи подкрутили. Да и пропущенные шайбы бьют игрокам по мозгам, сразу появляется другой уровень ответственности.

— Илья Коновалов сегодня вышел по плану или вы хотели его поддержать таким образом?

— В том числе и поддержать. Сегодня мы всю команду поддерживали. Было у нас накануне несколько собраний, которые бывают в подобных ситуациях. Поэтому и игроки, и мы сами хотим исправиться. Все должны были иметь равный шанс на исправление.

— Последние игры идут достаточно сложно с упорным счетом. Следующая игра против «Куньлуня», как избежать шапкозакидательских настроений?

— У нас ровный состав, все кто играл сегодня — это все. У нас пошли болезни. Никакого шапкозакидательства. Начиная с сегодняшнего дня, команда отрезала то, что было до этого, и потихоньку пойдет вперед. Это касается и отношения к делу, и качества игры. Болельщик видит все. И мы видим сами то, какая невыразительная была прошлая игра. Даже если бы сегодняшний матч не получился бы, то все равно все видели, что команда другая была.

— Как проходит восстановление Богдана Якимова?

— Затрудняюсь с ответом. Он катается, но там нельзя выходить рано. Даже если Богдан будет раньше времени готов, мы его все равно не выпустим.