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19 января, 22:57

Главный тренер «Динамо» Кудашов подвел итоги победного матча против «Автомобилиста»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0).

— Органичная игра получилась. От начала и до конца сыграли правильно и в обороне, и в атаке. За исключением игры в численном большинстве, здесь были проблемы, но будем исправлять, — приводит пресс-служба московского клуба слова Кудашова.

— После травмы Лиль в этом звене вышел Игумнов и с листа забросили две ключевые шайбы. Можно сказать, что такие ситуации в том числе и показывают, что команда на правильном пути?

— Не будем делать таких громких выводов. У нас, на самом деле, практически все игроки могут сыграть друг с другом и на своих позициях, и на чужих. И вы правильно сказали про звенья, мы часто меняем безболезненно из одного в другое. Главное, что команда системность схватила и поняла, что здесь без разницы кто с кем играет. Есть какая-то химия, на поле каждый должен знать, что делать в каждой ситуации.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (70 очков). «Автомобилист» занимает первое место на «Востоке» (68).

Источник: https://dynamo.ru/news/229918-aleksey_kudashov____konovalova_stavim_v__pole__
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