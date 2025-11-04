Кудашов — о победе «Динамо» над СКА: «Матч показал, что игроки неплохо готовы»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как команде удалось перехватить инициативу в третьем периоде матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА.

Игра прошла во вторник, 4 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Игра была сложная, равная. В третьем периоде получилось немного перехватить инициативу и довести матч до победы. Как и всегда, были и хорошие моменты, и то, что нужно улучшать. Как получилось в третьем периоде перехватить инициативу? Игроки стали лучше двигаться, и мы поменяли некоторые звенья. Также прекратились удаления, и пошел ровный ритм. Матч показал, что игроки неплохо готовы», — приводит пресс-служба московского клуба слова Кудашова.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 29 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице «Запада». Следующий матч бело-голубые проведут 6 ноября дома против «Лады».