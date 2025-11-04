Видео
4 ноября, 20:37

Кудашов — о победе «Динамо» над СКА: «Матч показал, что игроки неплохо готовы»

Алина Савинова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как команде удалось перехватить инициативу в третьем периоде матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА.

Игра прошла во вторник, 4 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Игра была сложная, равная. В третьем периоде получилось немного перехватить инициативу и довести матч до победы. Как и всегда, были и хорошие моменты, и то, что нужно улучшать. Как получилось в третьем периоде перехватить инициативу? Игроки стали лучше двигаться, и мы поменяли некоторые звенья. Также прекратились удаления, и пошел ровный ритм. Матч показал, что игроки неплохо готовы», — приводит пресс-служба московского клуба слова Кудашова.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 29 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице «Запада». Следующий матч бело-голубые проведут 6 ноября дома против «Лады».

Источник: Официальный сайт ХК «Динамо»
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Алексей Кудашов
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
