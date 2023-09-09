Кудашов: «Уровень игроков и команд в КХЛ за последнее время выровнялся»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня мы сыграли достаточно ровно. С одной стороны, удаления ломают игру, с другой — они нам помогли. Тем не менее, добились результата, и игроки выполнили то, о чем мы с ними разговаривали после прошлого матча. Сейчас начало сезона — все очень хорошо готовы физически. Уровень игроков и команд за последнее время выровнялся. Мы боремся сами с собой и у нас идет становление коллектива. Мы надеялись, что этот процесс будет происходить немного быстрее», — приводит слова Кудашова сайт КХЛ.

У «Динамо» две победы в четырех играх регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает четвертое место в Западной конференции (4 очка).

Следующий матч бело-голубые проведут дома 11 сентября против «Барыса».