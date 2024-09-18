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Сегодня, 05:38

Кудашов объяснил, почему московское «Динамо» проиграло ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды от ЦСКА (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что равная игра была. Удаления, большинство и меньшинство подвели нас. «Динамо» начало осторожно матч? Ничего подобного, мы искали свои моменты, поэтому мы не старались отсиживаться в обороне, просто когда соперник владеет, приходится обороняться», — приводит слова Кудашова пресс-служба клуба.

«Динамо» набрало 4 очка в 6 матчах регулярного чемпионата и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. 20 сентября команда Кудашова сыграет на выезде с «Адмиралом», а 22 сентября встретится с «Амуром».

Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Кудашов

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