Тренер «Динамо» Кудашов — о длительной серии с набранными очками: «Все думают, что так и должно быть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Лады» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Олег Браташ сказал, что всю первую половину игры «Лада» полностью доминировала и вы сказали, что плохо начали. В чем причина?

— Здесь можно только анализировать, потому что физическое состояние игроков влияет. Мы играем третью игру подряд, а соперник 8 дней отдыхает. Знаете, когда идет какая-то серия с набранными очками, то многие думают, что так все и будет продолжаться. Все в совокупности дает такой результат.

После поражения от «Лады» «Динамо» прервало серию из 9 матчей с набранными очками.

«Динамо» с 29 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».

Федор Носов