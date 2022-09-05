Кудашов: «И в атаке неплохо сыграли и в обороне не особо так сопернику дали что-то сделать»

Главный тренер"Динамо" Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:1).

— В первую очередь, хочу поздравить болельщиков, хотя их и немного сегодня было. Поддерживали и гнали вперед. Нормальная получилась игра. Немного медленное начало было, затем включили скорости и хорошо стало получаться. И в атаке неплохо сыграли и в обороне не особо так сопернику дали что-то сделать. Хотя ляпов все равно было достаточно, но это свойственно и молодым ребятам, и вообще новой команде.

— «Динамо» сейчас так активно двигается, что даже страшновато — впереди марафон. Хватит ли сил на все?

— Двигаемся, а дальше уже будем смотреть конкретно как восстанавливать, как тренировать. Иногда бывает форсированная подготовка, но у нас она была стандартная, поэтому было время и восстановиться после предсезонки, и достаточное количество игр сыграли, чтобы вкатиться в сезон. Поэтому постараемся вывести команду, чтобы не было спадов-подъемов в физическом плане.

— Один из ключевых моментов матча — ваш правильный запрос судьям на просмотр эпизода со взятием ворот. Была ли это команда сверху и была ли полная уверенность в том, что гол «Нефтехимика» не будет засчитан?

— Команду сверху получили. Уверенным никогда нельзя быть. Несмотря на то, что видно было даже на мониторе на лавке, риск все равно был, потому что с других ракурсов может по-другому быть.

— Кирилл Готовец выпал из состава. Насколько серьезное у него повреждение?

— Несерьезно, но, как я уже не раз говорил, игр впереди много — будут свежие, новые игроки заходить. Это совершенно нормально. У Кирилла небольшое повреждение, дали отдохнуть.