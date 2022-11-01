Кудашов: «Нам же говорили, что мы в плей-офф не попадем. От этого и отталкиваемся»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).

— Спасибо болельщикам! Отличная атмосфера в последних матчах — игроки это чувствуют, играют с сердцем и желанием. Это очень важный момент! По самой игре — мне понравилось. Она была сбалансированной. Нужные голы забили вовремя, атаковали когда надо и оборонялись тоже. В общем, в игре было все, что необходимо. Доволен в тактическом плане. Когда была возможность, мы атаковали и владели шайбой, когда соперник начал добавлять — потерпели, сыграли от обороны. Это было все подчинено результату.

— Насколько три нейтрализации большинства соперника стали ключом к сегодняшней победе?

— Большим ключом стало. Как я уже сказал, сегодня была сбалансированная игра. Нужно отдать должное тем, кто работал в меньшинстве. Они много оборонялись. Сыграли грамотно и самоотверженно.

— В начале сезона говорилось, что выводы об игре команд можно делать только после 20-21 матча. Сегодня вы сыграли уже 26-й — насколько довольны состоянием коллектива на данном этапе сезона?

— Нам же говорили, что мы в плей-офф не попадем. От этого и отталкиваемся. Пока стараемся попасть.

— У Максима Джиошвили за два матча четыре гола. Чем объясняете такую результативность?

— Хорошо играет. Не хочу никого выделять. У них своеобразное звено — сильное, мощное, быстрое. Так получается. Они молодцы, играют друг на друга, много разговаривают.

- «Металлург» — быстрая команда. Тем не менее, вы в три пятерки заканчивали матч. Чем обусловлено такое решение?

— Во-первых, видел, что есть силы у тех, кто был на площадке. Так получилось, что молодые ребята немного не играли в концовке. Обычно мы смело доверяем. Сегодня выбрали вариант с тремя звеньями, чтобы был игровой ритм. Смотрели, кто сможет в трудный момент сыграть грамотно и рассудительно.

- Последние три матча вашей команды были очень целостными. Вы именно такой хоккей видите со стороны своих игроков или все-таки какие-то моменты нужно улучшать?

— Бесспорно, улучшать. Все три игры были разные — с разными соперниками и подбором исполнителей. Их нельзя сравнивать. Все матчи были интересные, атмосферные, но разные по содержанию. Улучшать нужно много чего. Так получилось, что мы сегодня выиграли и забили удачно. Когда побеждаешь — все на коне. Если бы проиграли, другая бы пресс-конференция сейчас была. Мы в облаках не летаем. Я не случайно обратил внимание на то, что нам говорили, что в плей-офф не попадем. Мы стараемся изо дня в день, делаем свою работу. В конце уже будем разбираться.

— «Металлург» — вторая команда по результативности. «Динамо» за две игры позволило им забить только дважды...

— Сегодня у них моментов было достаточно. Давайте похвалим нашего вратаря, оборону и всех игроков за самоотверженность.