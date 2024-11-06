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6 ноября, 23:01

Кудашов — о состоянии О'Делла: «Он не тренируется с командой. Сейчас у него реабилитация»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Эрика О'Делла.

— Еще месяц назад вы говорили, что у Эрика травма с которой он может сыграть уже в следующем матче. Но он выбыл надолго. В каком состоянии он находится сейчас?

— Пока не знаю. Если бы я видел, что он начал тренироваться, то сказал бы. Пока у него реабилитация. Я надеюсь, что в ближайшее время он начнет тренироваться.

В сезоне-2024/25 канадский форвард набрал 6 (2+4) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

(Федор Носов)

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов

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