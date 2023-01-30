Вудкрофт: «Понравилось, что наша команда проявила хладнокровие, сыграла креативно»

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

«Сегодня игра была такой, как мы ожидали. Против команды, у которой силен бойцовский дух, которая играет агрессивно и прямолинейно. Ее игроки идут в тело, идут в борта, играют около ворот. Мне понравилось, что наша команда проявила хладнокровие, сыграла креативно. Во втором периоде немного упустили игру, позволили сопернику больше, чем нужно, после чего начались качели, которые не пошли нам на руку. В третьем периоде забили гол, создали несколько хороших моментов.

Хочу поздравить команду с хорошей победой, Константин Шостак сегодня хорошо сыграл. Рады сегодняшнему результату, сегодня порадуемся и будем готовиться к следующей игре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.