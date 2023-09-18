Кудашов: «Не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков и противника. Дерби получилось отличным — сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим. Зрители сегодня увидели все, что хотели», — приводит пресс-служба клуба слова Кудашова.

Также тренер ответил на вопрос, не было ли у него перед игрой сомнений, что команде может не хватить эмоций после двух встреч с серьезными соперниками.

«Игры идут через день и они все эмоциональные. В этом и заключается мастерство команды — как она настраивается и собирается. Я не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Команда всегда находится под нагрузкой — переезды или постоянные игры этому способствуют. Надо заставлять себя и настраиваться на матчи», — добавил он.

После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 8 игр. Бело-голубые одержали пять побед подряд. 21 сентября московская команда встретится с «Амуром». Начало матча — в 12.00 по московскому времени.