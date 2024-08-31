Кудашов — о новом легионере «Динамо»: «Каждый нападающий должен выводить соперника из равновесия»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры форварда Максима Комтуа на Кубке мэра Москвы. В пятницу бело-голубые победили «Автомобилист» (2:1).

— В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу, — сказал Кудашов. — Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если разобраться. Ну, будет внимательнее.

— А Пакетт не был таким человеком?

— Вот теперь их двое, а должно быть четыре, потому что четыре звена, значит, нам нужно еще двух таких найти. Шутки шутками, но это совершенно разные игроки, и вообще каждый нападающий должен стараться это сделать — забить гол, принести пользу команде, вывести кого-то из равновесия. Это совершенно нормально. Если внимательно посмотреть, то у нас игроков, которые старается этим заниматься.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив». «Динамо» свою первую встречу проведет дома 4 числа. Соперником бело-голубых будет «Куньлунь».

Федор Носов