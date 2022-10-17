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КХЛ

17 октября, 23:34

Кудашов: «Гол, который мы пропустили в конце периода, стал решающим. Это просто детский сад»

Алина Савинова

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).

«Не все получилось. Были и плохие, и хорошие моменты, вдаваться в подробности нет смысла. Начало было неважным, большинство сегодня не работало. Но были и положительные моменты. Пол игры мы владели преимуществом. Самоотверженность и самоотдача присутствовали.

Гол, который мы пропустили в конце периода, стал решающим. Это просто детский сад. Я в раздевалке сказал «Когда нас обыгрывают, это одно, но когда сами проигрываем — это совсем другое», — приводит Legalbet слова Кудашова.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной Конференции (29 очков), ЦСКА — четвертое (25 баллов).

Источник: https://legalbet.ru/news/kudashov-ob-13-s-tcska-propustit-na-poslednej-sekunde/
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
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