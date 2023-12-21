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Сегодня, 23:35

Алексей Кудашов: «Мне показалось «Трактор» был посвежее, чем «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 Б).

— Если провести параллель между матчами с ЦСКА и «Трактором», можно ли объяснить, почему именно сегодня игра выдалась тяжелой?

— Обе команды — очень сильные, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Кудашова. — ЦСКА — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, а у «Трактора» исполнители подобраны очень правильно, посмотрите сами. Вышли достаточно сложные две игры, но впереди еще матчи. В Нижнекамске тяжело играть, команда очень быстрая. Все игры сложные, эти две — не исключение. Иногда выходишь на матч, и сил чуть больше, чем у соперника, все зависит от разных факторов. Мне показалось, что «Трактор» был чуть посвежее, чем мы. По крайней мере, в первом периоде.

Для «Динамо» игра с «Трактором» стала 1000?й в чемпионатах России. Московский клуб набрал 60 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» идет на шестом месте на Востоке.

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