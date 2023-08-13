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Сегодня, 13:28

Кудашов о выступлении «Динамо» на турнире в Башкортостане: «Теперь понимаем, куда двигаться и что менять»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:7) в матче Кубка Республики Башкортостан.

— Проблема однозначная — много пропущенных шайб в последних двух играх. Понятно, куда нам надо двигаться.

— Почему решили поменять Волкова после четвертой пропущенной шайбы?

— Пытались спасти игру.

— Довольны тем, какую пищу для размышлений получили на турнире?

— Безусловно, это то, что нам нужно. Теперь понимаем, куда нам нужно двигаться и что менять.

— Довольны ли состоянием О'Делла, который почти не тренировался с командой?

— Ничьим состоянием пока я не доволен. Нам нужно готовиться и индивидуально, и тактически.

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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