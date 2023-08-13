Кудашов о выступлении «Динамо» на турнире в Башкортостане: «Теперь понимаем, куда двигаться и что менять»

Сегодня, 13:28
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:7) в матче Кубка Республики Башкортостан.
— Проблема однозначная — много пропущенных шайб в последних двух играх. Понятно, куда нам надо двигаться.
— Почему решили поменять Волкова после четвертой пропущенной шайбы?
— Пытались спасти игру.
— Довольны тем, какую пищу для размышлений получили на турнире?
— Безусловно, это то, что нам нужно. Теперь понимаем, куда нам нужно двигаться и что менять.
— Довольны ли состоянием О'Делла, который почти не тренировался с командой?
— Ничьим состоянием пока я не доволен. Нам нужно готовиться и индивидуально, и тактически.