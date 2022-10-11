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Сегодня, 20:46

Главный тренер «Куньлуня»: «Мы не пропускаем в меньшинстве пять матчей»

Мария Гусева

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:0).

«В первом периоде мы отдали инициативу, но потом это исправили. Было здорово забить несколько голов в большинстве такому сильному сопернику, также хочу поблагодарить нашего вратаря, который совершил несколько важных спасений. Мы не пропускаем в меньшинстве пять матчей. Наверное, следующим шагом станет работа над владением шайбы, хочется больше играть на синей линии и больше действовать в нападении», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Куньлунь» набрал 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Барыс» — шестой на «Востоке» (17 очков).

В следующем матче команда Айрленда сыграет против «Северстали» 14 октября.

Источник: https://www.khl.ru/
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
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