Билялетдинов — о поражении от ЦСКА: «Комментировать нечего — игра не сложилась. Изначально не смогли»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (0:3).

«Комментировать особенно и нечего — игра не сложилась. Изначально не могли ее наладить, но и соперник сыграл хорошо. С нормальным настроением сегодня вышли, с желанием выйти забить. Но, к сожалению, не получилось. Не согласен, что сегодня сыграли активно как говорит Федоров, это его точка зрения, у нас другой взгляд на то, что надо делать и как нам надо. Команда готовилась, ребята хотели, но что-то у них не получилось. Нужно разобраться и подготовиться к следующему матчу. Начинаем медленно, нужно разобраться, говорим об этом. Но есть и подвижки. Ребята стараются, какие-то вещи поправим. Не сложилось сегодня, передачи некоторые были неаккуратные, можно было хорошие передачи сделать. Но надо работать. С этим соперником две шайбы — многовато. Вторая шайба не совсем нужная была», — сказал Билялетдинов.

Счет в серии стал 1-1. В первом матче ЦСКА уступил «Ак Барсу» (1:4).