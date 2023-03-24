Билялетдинов: «Драки нам ни к чему, лучше заработать удаления и забить гол»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (1:2) прокомментировал действия своих хоккеистов.

«Игроки у нас сдерживают себя, но в драках нет ничего хорошего, не нужны такие эмоциональные переборы. Драки нам ни к чему, лучше заработать удаления и забить гол. Радулов у нас мастер, он умеет забивать, обязан это делать. Другие тоже должны забивать, согласен. Мы пытаемся, не сказать, что мы не пытаемся. Билялов игру в целом хорошо провел, играл здорово, до самого конца. Все нормально», — сказал Билялетдинов.

Счет в серии после этой игры стал 3-2 в пользу «Ак Барса».