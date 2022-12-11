Ротенберг — о подготовке СКА в паузе: «Возможно, потренируемся несколько дней на улице»

Главный тренер СКА и команды дивизиона Боброва Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после завершения Матча звезд КХЛ.

— Отличная атмосфера, хорошо пообщались со всеми, полные трибуны, — отметил Ротенберг. — Это важно для популяризации хоккея. Всем все понравилось — и игрокам, и тренерам, и болельщикам. Большая благодарность за отличную организацию Челябинску и губернатору. Двигаемся дальше.

— Как СКА занимается во время паузы в чемпионате?

— Завтра мы уже будем тренироваться. Возможно, потренируемся несколько дней на улице. У нас хороший уличный каток в Хоккейном городе. Потренируемся там. Дальше перейдем в Ледовый и будем готовиться к следующему циклу.

— Порадовало, что Иван Демидов сделал хет-трик, правда, за другую команду? Оцените его перспективы в СКА?

— Иван — наш один из самых перспективных игроков в СКА и лиге. У него большое будущее. Надо просто работать. У него хорошие физические данные, много мастерства, хорошее катание и чтение игры. Но есть, над чем работать. В первую очередь — над физикой. Переход из молодежного хоккея во взрослой очень тяжелый.