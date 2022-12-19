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Сегодня, 22:23

Айрленд — о поражении от «Ак Барса»: «Этот матч — урок для нас»

Мария Гусева
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Когда ехали на матч, понимали, что игра будет непростой. «Ак Барс» — сильная команда, мы были в курсе изменений в тренерском штабе, — цитирует пресс-служба КХЛ тренера. — Пауза была кстати для них, чтобы команде сыграться под руководством нового тренера. Что касается нашей игры, начало было неплохое, но по ходу матча какие-то моменты стали не получаться — два гола в большинстве нам забили, еще один в меньшинстве. Результат не тот, что мы ожидали, в каких-то важных моментах матча мы недоработали. У нас в команде есть изменения, пока не на том уровне, на котором хотим их видеть. Этот матч — урок для нас: сложная быстрая игра. У нас есть ребята, которые борются за место в составе. Нужно будет дорабатывать в каких-то моментах».

«Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает седьмое место в Западной конференции (45 очков). «Куньлунь» располагается на 10-й строчке на Востоке (32 очка).

Источник: khl.ru
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ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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