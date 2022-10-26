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КХЛ

Сегодня, 22:34

Айрленд: «Обидно, конечно, что пропустили решающую шайбу. Но игру все равно считаю хорошей»

Алина Савинова
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд считает, что команда провела хороший матч с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

«Считаю, что ребята хорошо боролись. Обидно, конечно, что пропустили решающую шайбу, когда счет стал 3:4. Но игру все равно считаю хорошей. Обе команды играли здорово, инициатива была то у одной, то у другой, постоянно переходила туда-сюда», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Айрленда.

«Куньлунь» занимает 10-е место на Западе (19 очков), «Витязь» — седьмое (27 очков).

28 октября команда из Пекина встретится с «Нефтехимиком», а подмосковный клуб сыграет с минским «Динамо» 29 октября.

ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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