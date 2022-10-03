Главный тренер «Куньлуня»: «Штрафной бросок на последней секунде игры огорчает всегда»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 ОТ).

«Это был непросто матч после всех тех эмоций, когда обыграли ЦСКА. Ребята проигрывали 2:0, но не сдавались. Мы были хороши во многих моментах игры, которые не получались ранее. Таким образом проиграть матч — это досадно.

Штрафной бросок на последней секунде игры огорчает всегда. Сегодняшняя игра была позитивная, мы начинаем делать шаги к тому, чтобы достигать нужных целей», — цитирует тренера сайт бело-голубых.