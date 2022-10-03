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КХЛ

3 октября, 22:34

Главный тренер «Куньлуня»: «Штрафной бросок на последней секунде игры огорчает всегда»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 ОТ).

«Это был непросто матч после всех тех эмоций, когда обыграли ЦСКА. Ребята проигрывали 2:0, но не сдавались. Мы были хороши во многих моментах игры, которые не получались ранее. Таким образом проиграть матч — это досадно.

Штрафной бросок на последней секунде игры огорчает всегда. Сегодняшняя игра была позитивная, мы начинаем делать шаги к тому, чтобы достигать нужных целей», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229707-aleksey_kudashov____syujet_byil_interesnyiy__
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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