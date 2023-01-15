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Сегодня, 17:00

Главный тренер «Куньлуня»: «У нас было много возможностей, чтобы спасти эту игру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).

«У нас было много возможностей, чтобы спасти эту игру. На мой взгляд, не получился первый период. Дело было в дисциплине, я имею в виду, что команда не играла в нашу систему. В целом сегодняшний матч мы провели не так хорошо, как предыдущие три, выглядели слабее», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Спартак» идет 7-м в Западной конференции, «Куньлунь» занимает 10-ю строчку.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/15/508360.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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