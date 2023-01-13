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КХЛ

Сегодня, 22:35

Главный тренер «Куньлуня»: «Сложно не отметить нашего вратаря Мэтта Джурусика»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:0).

«У нас был хороший старт. Дело не только в голе, но и в принципе в нашей игре — первые пять минут мы провели достаточно удачно. Хорошо работали в форчекинге, контролировали шайбу. После нашего удаления соперники набрали обороты, мы же этого не сделали. Во втором периоде мы чуть сбавили обороты, бросали не так часто, как хотелось бы. Играли немного не так, как было запланировано. В третьем исправили ошибки, форчекинг заработал еще лучше, мы владели шайбой и поэтому этот период у нас стал лучшим.

Сложно не отметить нашего вратаря Мэтта Джурусика, который проделал замечательную работу. Вся наша вратарская линия сильна, но Мэтт сегодня отработал очень хорошо. Сохранял спокойствие, что сыграло нам на руку — очень помогло в третьем периоде, позволило сфокусироваться и сыграть в нашу систему, благодаря чему мы довели матч до нужного результата», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/13/508294.html
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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