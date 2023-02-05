Главный тренер «Куньлуня»: «Игра сложилась не в нашу пользу, но ребята боролись до конца»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:5).

«Понравилось, какую работу ребята провели, их упорство меня порадовало. В первом периоде уступали 0:3, совершили несколько ошибок, получили удаления, но и у нас было несколько хороших моментов. «Ак Барс» — сильный соперник, после смены тренера дела у них пошли гораздо лучше. Если удаляться, такая команда будет пользоваться этим, против таких соперников нужно играть более дисциплинированно.

Игра сложилась не в нашу пользу, но ребята боролись до конца. Неприятно проигрывать с таким большим счетом, но и мы создавали моменты, в какие-то отрезки соперник немного тоже терялся. Шайба не шла в ворота, а у «Ак Барса» шла.

Если говорить более серьезно, мы по ходу сезона в равных составах много не забиваем, над этим стоит поработать. Мы хотели не давать сопернику много владеть шайбой, мы работали над бэкчеком и форчеком, чтобы «Ак Барс» откатывался, не давать им разгоняться — об этом мы говорили перед матчем. Нужно было улучшить работу в зоне защиты, поскольку соперники получали возможность для контратак», — цитирует тренера сайт КХЛ.