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КХЛ

Сегодня, 16:53

Главный тренер «Куньлуня»: «Мне нравится, как команда развивается»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 Б).

«Это был хороший матч, достаточно быстрый на протяжении всех шестидесяти минут. Для нас это было продолжением того, к чему стремимся и к чему хотим прийти по итогу. Хорошо сыграли как в защите, так и в обороне.

«Динамо» неспроста считается одной из топовых команд. Они достаточно быстрые, в принципе проводят все матчи достаточно неплохо. Обратили внимание на матч с ЦСКА, где «Динамо» здорово себя проявило.

Понравилось сегодня спокойствие и уверенность команды как на льду, так и на лавке. Очень здорово это было наблюдать. Считаю, что сегодня все достаточно хорошо себя проявили. В формате 5 на 5 у нас не получалось себя достаточно хорошо проявлять, обидно за результат матча и за то, что уступили в две шайбы. Но считаю, что это была достаточно хорошая игра.

Особенно хочу отметить упорство ребят отыграться со счета 0:2, что в итоге и получилось сделать в основное время, поэтому ими горжусь. Желание и упорство будут основными критериями до конца сезона, чтобы выигрывать больше матчей. Мне нравится, как команда развивается», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229888-aleksey_kudashov____seychas_u__nas_est__20_zdorovyih_chelovek__
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