Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 ноября, 23:15

Главный тренер «Куньлуня»: «Есть такие команды, у которых большой бюджет, глубокий состав — против них всегда сложно играть»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:6).

«Бывает сложно приходить на пресс-конференцию после того, как проигрываешь 1:6, но счет таков. Несмотря на то, что я считаю, он не должен быть таким, но все голы были засчитаны. Первый период провели хорошо, во втором потерялись, сбавили и допустили много ошибок, в этом причина поражения.

В каких-то моментах нам стоит действовать чуть проще, стараться играть все 60 минут. Есть такие команды, у которых большой бюджет, глубокий состав — против них всегда сложно играть. С ними нужно действовать компактно, вся пятерка игроков должны грамотно взаимодействовать, но у нас не всегда это получается, что приводит к таким поражениям.

В то же время есть позитивные сдвиги — у нас получаются какие-то моменты, над которыми работаем: быстрее проходим среднюю зону, больше играем с шайбой в зоне команды. Это получается, и нас это радует. Скорость — важный фактор в команде, который может изменить многое. В каких-то моментах нам ее не хватает, когда мы играем против быстрых команд, но и в этом отношении есть подвижки», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/29/506254.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
0
Читайте также
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
Британцев предупредили о возможной необходимости снизить электропотребление
МИД Латвии предложил Киеву атаковать аэродромы РФ
В раде назвали размер государственного долга Украины
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Воробьев — о победе над «Куньлунем»: «Я ожидал от хоккеистов «Металлурга» большего»

Светлов: «У нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения»