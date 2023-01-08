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КХЛ

Сегодня, 20:15

Главный тренер «Куньлуня» считает, что команда заслужила победу в матче с «Северсталью»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:6).

— Сложно комментировать сегодняшнюю игру. Мы проиграли 6:5, забили пять голов. Мы должны были выигрывать. Владели шайбой весь второй период. Когда проводим такое значительное количество времени в меньшинстве, становится не очень просто.

— Последние три игры команда проигрывает в одно очко.

- Да, есть улучшения в качестве игры команды. Это касается не только последней недели. Обидно, что много времени проводим в меньшинстве. Когда мы играем 5х5 у нас все получается. Сегодня получилось реализовать большинство. Есть много хороших моментов. Команда играет лучше. Сегодня должны были выигрывать.

Источник: https://severstalclub.ru/news/greg-ayrlend-my-dolzhny-byli-vyigryvat-9bfdbabe91/
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