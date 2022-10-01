Главный тренер «Куньлуня»: «Поначалу мне казалось, что Перевалов выдает худшую игру сезона»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал победу над ЦСКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы старались работать с игроками перед третьим периодом, воспитывать менталитет победителей. Они хорошо восприняли установку и показали все, на что способны.

Перевалов забил два гола в основное время, отличился в серии бросков. Поначалу мне казалось, что он выдает худшую игру сезона, но в третьем периоде он добавил. Это хороший, думающий игрок», — цитирует тренера сайт КХЛ.