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КХЛ

1 октября, 22:23

Главный тренер «Куньлуня»: «Поначалу мне казалось, что Перевалов выдает худшую игру сезона»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал победу над ЦСКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы старались работать с игроками перед третьим периодом, воспитывать менталитет победителей. Они хорошо восприняли установку и показали все, на что способны.

Перевалов забил два гола в основное время, отличился в серии бросков. Поначалу мне казалось, что он выдает худшую игру сезона, но в третьем периоде он добавил. Это хороший, думающий игрок», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/01/503123.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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