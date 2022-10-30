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Сегодня, 21:35

Главный тренер «Куньлуня»: «С настоящего момента и до Рождества нам нужно совершать более существенные шаги»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:2).

«Тяжелое поражение для нас. Дело не только в том, что «Авангард» в конце матча дважды забил в пустые ворота, но и в третьем голе «ястребов», после которого мы не отыгрались, это обидно. Считаю, что ребята старались, боролись насколько могли, знали, что «Авангард» приедет с таким настроем и будет играть в очень хороший хоккей.

У нас были моменты в большинстве, возможности, но мы не забивали. Это то, над чем нам придется поработать, потому что такие эпизоды играют большую роль в матче и в сезоне. Что касается защиты, то мы были лучше в этом компоненте, чем раньше, но и тут впереди еще много работы. С настоящего момента и до Рождества нам нужно совершать более существенные шаги, чтобы прийти к желаемому результату.

Мурыгин себя достаточно хорошо проявляет, хоть и были моменты, где что-то было не так. Однако были и эпизоды, где Алексей спасал команду, так что мы будем с ним работать дальше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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