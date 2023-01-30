Главный тренер «Куньлуня»: «Если ты человек целеустремленный, которому нравится конкуренция, то ты не сдаешься, несмотря на результаты»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

«Сложно проигрывать такой матч на выезде, для меня это тяжелое поражение. Наши ошибки, которые привели к голам, это ошибки в нашей структуре. Контратаки, которые стали следствием ошибок в нападении. Не получилось перестроиться и поработать, это обидно.

Если говорить о хорошем, то порадовало, что третье и четвертое звено сегодня забросили шайбы, это положительный момент. Но наши ошибки в зоне защиты нельзя оставлять без внимания. Ребята получают отрицательный коэффициент полезности, совершая такие ошибки. Нужно работать и исправлять эти ошибки.

Суть в том, что если ты человек целеустремленный, которому нравится конкуренция, то ты не сдаешься, несмотря на результаты. На данный момент всем игрокам нужно понимать, что нет разницы, сколько осталось матчей до конца года — нужно бороться и играть. Здесь цель — развитие организации, чтобы наш клуб был конкурентоспособным, как и китайский хоккей. Чтобы мы могли выходить в плей-офф. Работы тут достаточно», — приводит слова тренера сайт КХЛ.